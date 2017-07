Gemengde gevoelens Favre: "Balen van domme tegengoal"

0:06 – Lucien Favre hield gemengde gevoelens over aan het treffen met Ajax. Hij vond zijn OGC Nice redelijk voor de dag komen, maar baalde van de slordigheden van de Fransen in de tweede helft. Vooral het tegendoelpunt was in zijn ogen onnodig.



Wel was Favre zeer te spreken over de inzet van zijn spelers. "Het was een heel energieke wedstrijd, sommige spelers hadden aan het einde van de tweede helft nauwelijks energie over. Ajax speelde in een heel hoog tempo", stelt de trainer na afloop tijdens de personferentie. "Wij speelden ons eigen spel, maar het had nog beter gekund. Vooral richting het doel van de tegenstander."



In de eerste helft was Nice de betere partij terwijl Ajax juist in de tweede helft beter uit de verf kwam. "Ik ben wel teleurgesteld omdat we op een domme manier een tegengoal incasseren", doelt Favre op de treffer van Donny van de Beek. "Het was niet eens een honderd procent kans. Maar het is niet anders."