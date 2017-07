Late pegel bezorgt Team USA zesde eindzege op Gold Cup

7:37 – De Verenigde Staten hebben voor de zesde keer in de historie de Gold Cup gewonnen. Team USA wist het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied in eigen land op haar naam te schrijven dankzij een laat doelpunt van Jordan Morris, die de 2-1 maakte in de finale tegen Jamaica.



De VS hebben de verwachtingen dus kunnen waarmaken op het toernooi in eigen land. De formatie van bondscoach Bruce Arena begon met een gelijkspel tegen Panama (1-1), maar heeft daarna achtereenvolgens Martinique (3-2), Nicaragua (0-3), El Salvador (2-0), Costa Rica (2-0) en dus ook Jamaica aan de zegekar gebonden. Tegen de Reggae Boyz gaf een pegel van Jordan Morris de doorslag. De aanvaller van Seattle Sounders FC kreeg de bal met wat fortuin voor de voeten en was hard trefzeker vanuit de draai.



Dat gebeurde in de 88ste minuut. In de slotminuut van de eerste helft had voormalig AZ'er Jozy Altidore de Amerikanen op voorsprong geschoten, met een fraaie vrije trap. Na een uur spelen kwam Jamaica langszij via Je-Vaughn Watson, maar meer leverde dat door de late goal van Morris dus niet op voor het reggaeland.



Het is vooral een fraaie prijs voor Clint Dempsey, die op 34-jarige leeftijd nog zijn steentje bijdroeg aan het Amerikaanse succes. De routinier van Seattle Sounders was in de halve finale tegen Costa Rica als invaller de held, met een assist en een doelpunt. Ditmaal speelde hij 35 minuten mee, alvorens hij de beker omhoog mocht liften.



De winnende goal:



De rake vrije trap van Jozy Altidore: