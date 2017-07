Drie Chinese stagiairs voor ADO, Olijve naar Californië

12:02 – ADO Den Haag heeft tijdens het trainingskamp in China drie nieuwe gezichten verwelkomd in de selectie. De club uit de Hofstad heeft een trio proefspelers op stage, te weten Cai Xinyu, Cao Hanchen en Chen Hongzhen. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat het Chinese bedrijf United Vansen een grote vinger in de pap heeft bij ADO.



Het Chinese drietal is op deze donderdag aangesloten bij het keurkorps van ADO, zo meldt de club via de officiële kanalen. Xinyu, Hanchen en Hongzhen krijgen de kans om zich te laten zien aan coach Alfons Groenendijk en de rest van de technische staf, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor een contract. Mogelijk komen ze dit weekend in actie in de oefenwedstrijd tegen Beijing Enterprises Group FC.





Waar ADO deze week in China verblijft, gaat Frank Olijve voor een avontuur in de Verenigde Staten. De bij FC Emmen vertrokken middenvelder maakt kenbaar dat hij het seizoen afmaakt bij Orange County SC, een club uit Californië.