Emanuelson debuteert bij Utrecht, Ayoub ontbreekt

18:19 – Urby Emanuelson viert donderdag in het Europese duel met Lech Poznan zijn officiële basisdebuut voor FC Utrecht. Erik ten Hag wijst hem aan als vervanger van de geblesseerde Yassin Ayoub. Ook Simon Makienok zit in de lappenmand. Voor hem speelt Cyriel Dessers in de spits. Ook hij maakt zijn eerste officiële minuten in de Utrechts basis.



Beide geblesseerden zitten niet bij de wedstrijdselectie voor het eerste treffen met Poznan. Trainer Erik ten Hag houdt ook Giovanni Troupée buiten de basis. Door de wijzigingen moest de oefenmeester hier en daar wat schuiven. Ten Hag kiest voor een defensie met Mark van der Maarel, Willem Janssen, Edson Braafheid en Urby Emanuelson.



Wout Brama, Zakaria Labyad, Sander van der Streek en Sean Klaiber vormen het middenveld. Dessers en Gyrano Kerk moeten voorin voor de doelpunten zorgen in het eerste treffen de Polen in de derde voorronde van de Europa League.



Opstellingen:

FC Utrecht: Jensen; Van der Maarel, Janssen, Braafheid, Emanuelson; Brama, Van der Streek, Klaiber, Labyad; Dessers, Kerk

Lech Poznan: nnb



