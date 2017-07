FC Utrecht en Lech Poznan weten allebei niet te scoren

21:00 – FC Utrecht is het Europa League-tweeluik met het Poolse Lech Poznan begonnen met een doelpuntloos gelijkspel. Beide ploegen hielden elkaar donderdag in evenwicht en maakten er een weinig spectaculaire avond van. De gasten lieten een net iets beter veldspel zien en kregen nog de meeste kansen, maar vonden FC Utrecht-doelman David Jensen meerdere keren op hun weg. De Domstedelingen lieten aanvallend vrijwel niets zien en werden alleen gevaarlijk via een vrije trap van Zakaria Labyad.



Bij FC Utrecht ontbraken de geblesseerden Simon Makienok en Yassin Ayoub, die werden vervangen door Cyriel Dessers en Urby Emanuelson. In de eerste helft viel er niet veel te beleven in de Galgenwaard, waar de meegereisde Polen voor het meeste lawaai zorgden. De thuisploeg kon aanvallend weinig uitrichten tegen het fysiek sterke Lech Poznan, dat ook weinig klaarspeelde.



De kansen waren dan ook schaars voor rust. Maciej Makuszewski probeerde het tweemaal van afstand namens de Polen: zijn eerste poging werd gekeerd door Jensen, zijn tweede strandde in een woud van benen. Op slag van rust wist FC Utrecht voor het eerst een bal tussen de palen te krijgen, maar doelman Matus Putnocky haalde een vrije trap van Labyad uit de hoek.



De tweede helft verliep aanvankelijk zonder al te veel hoogtepunten, maar Lech Poznan drong in de slotfase wat meer aan. Jensen hield zijn ploeg echter op de been. De Deen maakte een kopbal van Nikola Vujadinovic onschadelijk, zag invaller Micki Bille Nielsen in vrijstaande positie recht op hem af schieten en hield een afstandspoging van aanvoerder Maciej Gajos tegen.



De wedstrijd eindigde in 0-0 en dat was over het geheel genomen een logische uitslag. FC Utrecht is er in ieder geval in geslaagd om in eigen huis geen doelpunt te incasseren en mag volgende week donderdag in Poznan proberen om door te gaan. De wedstrijd wordt gespeeld in het Miejski Stadion en begint om 20.15 uur.