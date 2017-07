Osijek stunt in Eindhoven: "Dit is echt fantastisch"

9:23 – Als grote underdog begon NK Osijek aan de uitwedstrijd tegen PSV in de voorronde van de Europa League, maar de nummer zes van de Kroatische competitie stapte desondanks met een 0-1 zege van de mat in Eindhoven. Trainer Zoran Zekic kan het nauwelijks geloven.



Een rake strafschop in de tweede helft bezorgde Osijek de zege. Zekic zag zijn verdedigende tactiek zodoende perfect uitpakken. "Dit is een zege voor Osijek en de hele regio. Ik vind dit echt fantastisch. Dertien maanden geleden vierden we lijfsbehoud op het hoogste niveau en nu winnen we bij PSV, dat hier won van Manchester United, Real Madrid en andere ploegen. Om voor 30.000 man zo'n volwassen tweede helft op de mat te leggen, is echt fantastisch", spreekt hij in Kroatische media.



PSV zal gebrand zijn op revanche, beseft de coach. "Maar waarom zouden we daar ook niet een positief resultaat kunnen halen?"