Groningen-verdediger Van der Laan trekt weer naar Cambuur

12:22 – Hij zat al een jaar op een zijspoor bij FC Groningen en Martijn van der Laan heeft die club nu definitief verlaten. Het contract van de verdediger is ontbonden, zo meldt Groningen vrijdag. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de 28-jarige verdediger aan de slag gaat bij SC Cambuur, waar hij voor één seizoen heeft getekend.



Van der Laan speelde tussen 2011 en 2014 al voor Cambuur, waar hij een transfer naar Groningen verdiende na een uitstekend seizoen in de Eredivisie. Zijn periode bij Groningen liep echter uit op een teleurstelling, waardoor hij in het seizoen 2015/2016 al werd uitgeleend aan Cambuur. Nu maakt hij definitief de terugkeer naar Leeuwarden.



In het afgelopen seizoen heeft de verdediger nauwelijks gespeeld, weet Cambuur-directeur Gerald van den Belt. "Martijn mag je ondertussen echt een kind van de club noemen en hij heeft hier in het verleden ook laten zien wat hij kan. We moeten alleen niet vergeten dat hij het afgelopen seizoen niet of nauwelijks heeft gespeeld en tijd nodig zal hebben om weer helemaal wedstrijdfit te worden. Daar gaan we met zijn allen de komende tijd hard aan werken."