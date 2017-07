Geruchten over Neymar nemen toe door twee incidenten

15:20 – Gaat Neymar naar Paris Saint-Germain of blijft hij bij FC Barcelona? Dat is misschien wel de hamvraag van deze transferperiode. Vrijdag zijn de geruchten over een vertrek uit Spanje weer toegenomen, nadat er in China twee incidenten rondom de Braziliaan zijn voorgevallen.



Maandag zou Neymar zich gaan melden bij een promotie-evenement in Shangai, maar dat gaat niet door. "De reden is dat Neymar met zijn management werkt aan een transfer. Hij kan daardoor niet garanderen dat hij kan komen. Daarom is besloten om het evenement af te lassen", meldt de organisatie.



Daarbij komt dat Neymar het vrijdag op de training in China aan de stok kreeg met ploeggenoot Nelson Semedo, die door Barcelona onlangs werd gekocht van Benfica. Op beelden, die vrijdag viraal gaan, is te zien dat de Braziliaan woedend is na een opstootje met zijn ploeggenoot. Na de ruzie beent Neymar boos van het trainingsveld af.