PEC Zwolle en FC Volendam spelen gelijk in oefenduel

21:09 – PEC Zwolle is er in een vriendschappelijke wedstrijd niet in geslaagd te winnen van FC Volendam. Het duel in het Kras Stadion van Volendam, waar beide clubs hun zestienjarige vriendschap vierden, eindigde vrijdag in een 2-2 gelijkspel.



Mustafa Saymak bracht Zwolle in de dertiende minuut aan de leiding, maar met twee doelpunten in de laatste zeven minuten van de eerste helft boog FC Volendam de 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Nick Runderkamp was verantwoordelijk voor beide treffers. Piotr Parzyszek hielp Zwolle dertien minuten voor tijd langszij. 2-2 bleek tevens de eindstand.



De ontmoeting met FC Volendam was het achtste oefenduel van PEC Zwolle deze zomer. In de voorgaande zeven wedstrijden kreeg de voormalig bekerhouder geen tegendoelpunten.