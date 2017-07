Bosz en Dortmund verliezen oefenduel van Espanyol

28 juli 2017 – Voor de tweede keer in de aanloop naar het nieuwe seizoen heeft Peter Bosz een nederlaag geleden met Borussia Dortmund. De Nederlandse trainer verloor vrijdag met zijn Duitse werkgever de oefenwedstrijd tegen Espanyol met 0-1. Pablo Piatti maakte in het Zwitserse Winterthur in de tachtigste minuut de enige treffer.



"Dit was de eerste keer dat veel spelers negentig minuten maakten in de voorbereiding. Dan calculeer je in dat constant druk zetten in de tweede helft niet altijd lukt", zei Bosz na afloop tegen het Algemeen Dagblad. "Ik heb goede zaken gezien en zaken die beter moeten. Ik vind wel dat we bij Dortmund verder zijn dan ik in de eerste weken bij Ajax was. Daar ben ik lang bezig geweest om de juiste formatie op het middenveld te vinden."



Bosz en Dortmund begonnen de voorbereiding op de komende voetbaljaargang met een verliesbeurt tegen vierdeklasser Rot-Weiss Essen (2-3). In Azië werd vervolgens wel gewonnen van Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1). De vriendschappelijke ontmoeting met tweedeklasser VfL Bochum leverde geen winnaar op (2-2).



Dortmund oefent komende dinsdag nog tegen Atalanta Bergamo. Op 5 augustus speelt het haar eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. Het strijdt dan met Bayern München om de Duitse supercup.