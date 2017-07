Cillessen strijdt in Camp Nou: "Ik heb moeten wennen"

10:16 – In zijn eerste seizoen voor FC Barcelona kwam Jasper Cillessen tot een handjevol optredens, aangezien hij er niet in slaagde om Marc-André Ter Stegen uit de basiself te verdrijven. De oud-Ajacied blijft echter strijdbaar en hoopt in het nieuwe voetbaljaar meer minuten te maken.



Het was geen gemakkelijk jaar voor de sluitpost, geeft hij eerlijk toe in Het Parool. "Ik heb aan veel dingen moeten wennen toen ik samen met mijn vriendin naar Barcelona verhuisde. Het hogere niveau, maar ook het klimaat en de taal", zegt de keeper, die hoopt op meer minuten. Dat er een nieuwe trainer is gekomen, kan hem mogelijk helpen. "Of ik meer kansen zal krijgen onder de nieuwe coach Ernesto Valverde, weet ik niet, daar heb ik hem nog niet over gesproken. Ik moet er staan als hij me nodig heeft. Moet zorgen dat ik fit de voorbereiding uitkom."



Vorige week speelde Cillessen zich prima in de kijker, door na de wedstrijd tegen Manchester United te worden verkozen tot 'Man of the Match'. Hij kent echter zijn situatie. "Marc-André ter Stegen is in principe de eerste man, dat is duidelijk", zegt de keeper, die bij Ajax ooit in een soortgelijke situatie zat. Hij was toen de tweede man achter Kenneth Vermeer. "Ik kan die ervaring nu gebruiken. Ik heb er toen van geleerd dat je geduld moet hebben. Dat je moet zorgen dat je klaar staat als je kans komt."