Twente verliest van Bristol: "Eerste helft niets te vertellen"

11:35 – FC Twente werd vrijdagavond met beide benen op de grond gezet door Bristol City, dat afgelopen seizoen zeventiende werd in het Championship. De Tukkers gingen met 2-0 onderuit tegen de Engelse club en trainer René Hake is behoorlijk geschrokken.



Twente was de favoriet voor de oefenwedstrijd, maar de eredivisionist verloor vrij kansloos. "We zijn geconfronteerd met een tegenstander die in een flink hoog tempo speelt", reageert Hake op de website van Twente. "Die intensiteit zijn wij op dit moment niet gewend. Dan is het interessant om te zien hoe de ploeg daarmee omgaat, ook gedurende de wedstrijd. Het is belangrijk dat we daar lering uittrekken."



"De eerste helft hadden we niks te vertellen", stelt Hake vast. "Wij konden hun hoge tempo niet goed verwerken. Bij rust moet je eigenlijk blij zijn dat het 'maar' 1-0 staat. De tweede helft stonden we beter, waren de ruimtes ook minder groot en waren we zelf beter aan de bal. We zijn echter nauwelijks tot kansen gekomen, ook omdat we verkeerde keuzes maakten. Wedstrijden tegen dit soort tegenstanders, kun je prima gebruiken in de ontwikkeling van het team. In die zin is het een leerzame avond, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat je de spelers confronteert met de zaken die beter moeten, dat dit soort duels het team juist vooruit helpen."



Twente speelde onlangs ook een oefenduel tegen Premier League-club Everton. Die ontmoeting eindigde in 0-3 voor de Engelsen.