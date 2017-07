Janse gaat meetrainen bij VVV: "Een goede speler"

14:35 – Vanaf maandag traint Jens Janse mee bij VVV-Venlo. De 31-jarige verdediger heeft aan trainer Maurice Steijn gevraagd of hij in Limburg zijn conditie op peil mag houden en dat voorstel is goedgekeurd door de coach. De oefenmeester is bovendien enthousiast over Janse.



Het is niet voor het eerst dat Janse meetraint bij VVV, dat deed hij namelijk ook al in de zomer van 2014. Destijds kwam het niet tot een contract, omdat de verdediger aan de slag ging in Italië. Mogelijk gaat dit nu wel gebeuren. "Ik heb Jens altijd een goede speler gevonden. Hij kan op meerdere posities uit de voeten, maar we moeten eerst kijken hoe hij er voor staat", zegt Steijn tegen De Limburger.



De verdediger speelde in het afgelopen seizoen bij Leyton Orient en kwam daarvoor uit voor PSV, Willem II, NAC, Cordoba, Dinamo Tbilisi en Ternana.