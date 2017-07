'Sneijder gaat volgende week om tafel met OGC Nice'

16:20 – In de zoektocht naar een nieuwe werkgever komt Wesley Sneijder mogelijk uit in Frankrijk. Volgens het Algemeen Dagblad gaat de middenvelder, die na zijn gedwongen vertrek bij Galatasaray zonder club zit, komende week om tafel met OGC Nice.



De Franse club, tegenstander van Ajax in de Champions League-voorronde, heeft inmiddels een eerste voorstel neergelegd bij de spelmaker. Sneijder vond die aanbieding te laag, maar wil wel met de clubleiding in gesprek. De Nederlandse middenvelder gaat dan horen welke plannen trainer Lucien Favre met hem heeft en wat er financieel nog in het vat zit.



De 33-jarige recordinternational werd onlangs ook in verband gebracht met een transfer naar FC Utrecht, dat hem dolgraag wilde inlijven. De salariseisen van de routinier bleken echter te gortig voor de nummer vier van het afgelopen eredivisieseizoen.