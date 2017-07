Vitesse dankzij Matavz langs Reading, late zege Groningen

17:56 – Vitesse heeft de laatste test voor het duel om de Johan Cruijff Schaal op 5 augustus in De Kuip goed doorstaan. Het Reading FC van Jaap Stam werd zaterdag met 2-3 verslagen. Tim Matavz was met twee doelpunten belangrijk voor de Arnhemmers.



Het duel werd afgewerkt in het stadion van Wycombe Wanderers. Vitesse kwam na een kwartier spelen op voorsprong dankzij Bryan Linssen. Nog voor rust maakten de Arnhemmers ook de tweede. Op aangeven van Milot Rashica was het Matavz die scoorde. In de tweede helft was het al snel 0-3. Matavz maakte, ditmaal op aangeven van Thulani Serero, zijn tweede van de middag.



Toch wist Reading nog terug te komen. Na een uur spelen kreeg de ploeg uit het Championship een strafschop toegewezen. John Swift scoorde vanaf elf meter. Ook de aansluitingstreffer kwam er nog. Met nog twintig minuten te gaan zorgde Adrian Popa ervoor dat de spanning weer terug in de wedstrijd was. De gelijkmaker viel echter niet meer.



FC Groningen

FC Groningen wist zaterdag op het nippertje een oefenzege te boeken op FC Emmen. Lange tijd stond het 3-3, maar in de extra tijd maakte Tom van Weert toch nog de winnende treffer voor de Eredivisionist. Er leek niks aan de hand te zijn voor Groningen toen er na twintig minuten een 2-0 voorsprong op het scorebord stond dankzij Ruben Jenssen en Lars Veldwijk. Cas Peters wist echter tweemaal te scoren en trok zo de stand weer gelijk.



Yoell van Nieff zette Groningen weer op voorsprong, maar opnieuw tekende Peters voor de gelijkmaker. In de extra tijd haalde de ploeg van Ernest Faber dankzij Van Weert toch nog de overwinning binnen.