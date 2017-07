EK-kwartfinale in Rotterdam afgelast na hevige regenval

22:04 – De kwartfinale tussen Duitsland en Denemarken op het EK voor vrouwen is afgelast vanwege hevige regenval. De wedstrijd moest gespeeld worden op Het Kasteel, maar in Rotterdam viel zo veel regen dat het veld onbespeeldbaar was geworden.



De aftrap van het duel werd in eerste instantie uitgesteld terwijl vrijwilligers probeerden om het veld alsnog speelkaar te krijgen. De wedstrijd zou om 20.45 uur beginnen. Uiteindelijk werd echter besloten om helemaal niet meer te spelen. De wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken wordt zondag om 12.00 uur ingehaald.



Nederland is de eerste halve finalist nadat zaterdag Zweden met 2-0 werd verslagen. Zondag staan er eveneens twee duels op het programma. Uit de wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk komt de tegenstander voor de Oranje-vrouwen in de halve finales. De andere kwartfinale gaat tussen Spanje en Oostenrijk.