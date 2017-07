Riedewald tevreden na debuut: "Ik vond het wel zwaar"

29 juli 2017 – Jairo Riedewald maakte zaterdag zijn officieuze debuut voor Crystal Palace in de oefenwedstrijd tegen FC Metz. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel en de van Ajax overgekomen verdediger was na afloop tevreden over zijn eerste minuten bij de club.



Tegen FC Metz kreeg Riedewald van trainer Frank de Boer de kans om zich in het hart van de defensie te laten zien. "Volgens mij ging het wel goed. Het was wel heel warm, maar de dingen die we op de training hadden geoefend gingen prima. Ik vond het wel zwaar", blikt de verdediger terug via de officiële kanalen van Crystal Palace.



De Boer kende Riedewald natuurlijk nog van hun gezamelijke tijd bij Ajax en was eveneens tevreden over het debuut van het twintigjarige talent. De manager verwacht dat de oud-Ajacied een belangrijke rol kan vervullen komend seizoen. "Ondanks dat hij nog jong is, is hij al heel ervaren. Hij heeft een hoop wedstrijden onder druk moeten spelen."