Reiziger tevreden over beloften Ajax: "Staan er goed op"

0:05 – Michael Reiziger is sinds enkele maanden trainer van Jong Ajax. Zijn ploeg speelt op 18 augustus de openingswedstrijd in de Jupiler League tegen SC Cambuur. De trainer vindt dat zijn ploeg er redelijk goed op staat en is tevreden over de voorbereiding.



Jong Ajax speelde zaterdag een oefenduel tegen Beerschot Wilrijk en ging met 2-3 onderuit. Desondanks zag Reiziger toch voldoende positieve aanknopingspunten. "Dit was wederom een zeer nuttig oefenduel. Ze konden wennen aan het seniorenvoetbal en aan het overlevingsvoetbal, zoals de Belgen spelen. We waren conditioneel en fysiek zeker niet minder dan Beerschot. Dus we staan er redelijk goed op. We krijgen nog een paar wedstrijdjes en dan moeten we er klaar voor zijn", zegt hij op de website van Ajax.



Ajax kwam op voorsprong, maar slaagde er daarna niet in om kansen te benutten en de voorsprong verder uit te bouwen. "Toen hadden we het rustig moeten uitspelen, maar we hadden teveel drang om die wedstrijd te winnen. Als we rustig de bal het werk hadden laten doen, hadden we niet verloren", analyseert Reiziger. De doelpunten aan Amsterdamse kant werden gemaakt door Robert Muric en Zian Flemming.