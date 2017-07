Miedema eindelijk van de nul af: "Beste duel tot nu toe"

3:57 – Ein-de-lijk, dacht Vivianne Miedema zaterdagavond. De spits van de Nederlandse vrouwenploeg moest er zeven wedstrijden op wachten, maar ze heeft eindelijk haar eerste doelpunt op een eindtoernooi te pakken. Na vier 'droge' duels op het WK 2015 in Canada en drie poulewedstrijden op het huidige EK zonder goal, bepaalde Miedema de eindstand tegen Zweden op 2-0.



Het begon steeds meer tegen haar te werken, het uitblijven van een treffer op een eindronde. Op het WK in Canada bleken de verwachtingen te hooggespannen, het werd een teleurstelling. Het EK vertoonde gelijkenis: Miedema was ongelukkig in de afronding en kreeg daarom steeds meer kritiek. Onder meer van Daphne Koster, die een wissel opperde en vervolgens door Miedema van repliek gediend werd. "Dan heeft Koster zeker niet zoveel voetbalverstand", zei Miedema tegen het NRC.





Zaterdagavond, in de 64ste minuut van het kwartfinaleduel met Zweden, kwam de bevrijding. Shanice van de Sanden werd op de rechterflank gelanceerd door Lieke Martens, trok de bal voor en stelde Miedema in staat om haar langverwachte treffer aan te tekenen. Hoewel de 21-jarige spits naar eigen zeggen rustig bleef onder de situatie, gleed er op dat moment wel wat van haar af. "Ik voelde wel een beetje ontlading, omdat ik eindelijk die goal scoorde. Maar toch: ik voelde me daarvoor ook goed en ik speelde gewoon lekker", zegt Miedema tegen FCUpdate.nl. "Toch denk ik dat dit mijn beste wedstrijd tot nu toe was. En als de bal er dan in vliegt, dan is dat wel lekker."



Miedema bleef maar zeggen dat ze zich geen zorgen maakte over haar droge WK- en EK-productie, maar hoeft dit riedeltje dus niet meer te verkondigen. "Ik maakte me er daadwerkelijk geen zorgen over. Weet je wat het is? Ik had steeds drie of vier man om mij heen staan. Tegen Zweden kreeg ik iets meer vrijheid en dan gaat de bal er ook meteen in. Ik speelde lekker, de afgelopen drie wedstrijden ook. Laat donderdag maar komen", blikt Miedema alvast vooruit op de halve finale. Ze zal benieuwd zijn of Koster nu al tot inkeer zal zijn gekomen. "Zij heeft haar mening, ik heb ook mijn mening. Je weet dat zulke dingen kunnen gebeuren. Het toernooi wordt groot en onze ploeg ook. Ik kan echter niet wakker liggen van de kritiek."





De overige Oranje Leeuwinnen zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde over het doelpunt van Miedema. Fijn voor haar, maar het maakt weinig uit wie de goals maakt. Als ze maar vallen. Jackie Groenen: "Ik denk dat het voor haar persoonlijk wel een opluchting is, maar het maakt mij niet zoveel uit wie de ballen erin trapt. Ik ben blij dat Viev er eentje heeft gemaakt, maar bij iemand anders waren we net zo blij geweest", aldus Groenen.



Kika van Es sluit zich bij deze woorden aan. "Hoewel het voor ons niet zoveel uitmaakt wie er scoort, is het voor haar erg fijn dat ze die goal meepikt. We weten wat ze kan. Zolang we haar kansen blijven geven, gaan de ballen er vanzelf in. Maar toch: iedereen mag het doelpunt maken", stelt de linksachter. Lieke Martens, de maker van de 1-0, komt min of meer met dezelfde tekst. "Voor haar is het zeker lekker, al maakt het voor ons niet uit wie er scoort. Viev is ook belangrijk als ze niet scoort. Dat weten wij heel goed, al is het wel fijn voor haar."



Ondanks het geringe doelpuntenaantal op eindrondes staat Miedema overigens al op 42 doelpunten voor de Oranje Leeuwinnen, in 55 interlands. Ze is de nummer twee op de all-time topscorerslijst van Nederland, achter de gestopte Manon Melis (59 goals).



Door: Koen Jans