Barça wint Clásico met sterke Cillessen, City wint weer ruim

4:42 – De eerste editie van El Clásico van het seizoen is in het voordeel van FC Barcelona uitgevallen. De Catalaanse topclub zette de titanenstrijd, die dit keer een vriendschappelijk karakter had en afgewerkt werd het Hard Rock Stadium in Miami, met 2-3 naar haar hand. Jasper Cillessen keepte de hele wedstrijd en kan voor ruim 60.000 man terugkijken op een prima optreden.



Barça beleefde een pikstart tegen Real Madrid, dat na het penaltyverlies tegen Manchester United en de 4-1 nederlaag tegen Manchester City ook weer even zoekende was tegen de grote rivaal. Lionel Messi had slechts drie minuten nodig om de voorsprong aan te tekenen namens de Catalanen. Na een passje van Sergio Busquets kapte Messi Luka Modric uit, alvorens hij via een Madrileens been raak schoot. Na zeven minuten stond het al 0-2. Na slordig balverlies van Dani Carvijal kreeg Ivan Rakitic de bal en de Kroaat drukte fraai af vanaf het randje van de zestien.



Real Madrid moest aan de bak en daar was het zich goed van doordrongen. De aansluiting werd dan ook snel gevonden, toen Mateo Kovacic Gerard Piqué uitspeelde en fraai raak schoot. Na 35 minuten werd het ook weer gelijk, toen Marco Asensio vanuit geheel vrijstaande positie de bal langs Cillessen schoot: 2-2. De Nederlander keepte een prima partij en was ervoor verantwoordelijk dat Barça, nadat Piqué in de tweede helft de winnende treffer maakte uit een indraaiende vrije trap, de toch wel beladen oefenwedstrijd won. Dat deed Barcelona overigens met Neymar, die nog altijd zwaar in verband gebracht wordt met Paris Saint-Germain.



Manchester City - Tottenham Hotspur

Ondertussen heeft Manchester City de 4-1 overwinning op Real Madrid een passend vervolg gegeven. De formatie van Pep Guardiola vloerde Tottenham Hotspur, komend seizoen weer een van de rivalen in de top van de Premier League, met 3-0. John Stones knikte The Citizens al snel op 1-0 en in de tweede helft, waarin Michel Vorm en Vincent Janssen bij de Spurs binnen de lijnen verschenen, maakten Raheem Sterling en Brahim Diaz er 3-0 van namens Man City.