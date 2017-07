Oranje-vrouwen spelen halve finale in uitverkochte Grolsch Veste

12:26 – Wie van plan was kaarten aan te schaffen voor de halve finale van de Oranje-vrouwen, heeft pech. Het EK-duel van donderdag in Enschede is uitverkocht, meldt de organisatie. De Leeuwinnen weten zondagavond wie de tegenstander wordt: Engeland of Frankrijk.



Ook de finale in Enschede is al uitverkocht. In de Grolsch Veste zou het een onderonsje tussen Nederland en favoriet Duitsland kunnen worden. Aan de andere kant van het schema maken Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Spanje uit wie zich in de finale van het EK mag melden. Deze landen komen zondag in actie.



De Oranje-vrouwen plaatsten zich zaterdag ten koste van Zweden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won met 2-0.



