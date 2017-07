Salah maakt indruk op Wijnaldum: "Lijkt alsof hij vliegt"

17:44 – Nee, veel tijd om te acclimatiseren heeft Mohamed Salah niet nodig gehad bij Liverpool. De aanvaller, deze zomer voor veertig miljoen euro gekocht van AS Roma, maakt in de voorbereiding vooralsnog grote indruk bij The Reds. Ook Georginio Wijnaldum is blij met de Egyptenaar.



Zaterdag was Salah nog trefzeker met een schitterende stift in de wedstrijd tegen Hertha BSC (3-0). "Het lijkt alsof hij vliegt", zegt de Nederlander vol bewondering op de website van zijn club. "Ik heb zijn goal niet gezien omdat ik in de kleedkamer was, maar ik heb gehoord dat het een fraaie treffer was."



Salah is nu al één van de smaakmakers in het keurkorps van Jürgen Klopp, ziet Wijnaldum. "Hij heeft zich heel goed aangepast. Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een goed mens. Dat maakt het voor ons ook makkelijker om hem te accepteren. Sinds het moment dat hij hier is gekomen, is hij zichzelf. Dat is goed voor ons."