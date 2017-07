'Ajax gaat transfervrije Lamprou voor één seizoen aantrekken'

21:23 – Ajax staat, volgens De Telegraaf, op het punt een zeer verrassende transfer te voltooien. De club is in de zoektocht naar een nieuwe derde keeper uitgekomen bij Kostas Lamprou, die sinds zijn vertrek bij Willem II zonder club zit. Beide partijen zouden een akkoord hebben bereikt voor een verbintenis van één voetbaljaargang.



In Amsterdam is André Onana de eerste keeper en Benjamin van Leer de tweede doelman. Door de zware blessure van derde keeper Norbert Alblas en het feit dat de talentvolle Indy Groothuizen eveneens geblesseerd is, heeft Ajax besloten een derde sluitpost aan te trekken. Lamprou zit zonder club nadat zijn contract bij Willem II deze zomer niet werd verlengd.



Zaterdag werd duidelijk dat de oud-Feyenoorder in beeld was bij Excelsior, dat hem als interessante optie beschouwde. De nieuwe bestemming van de Griek lijkt dus niet Kralingen, maar Amsterdam te worden. De verwachting is dat Ajax spoedig met een officiële verklaring op de proppen komt.