Sterk Engeland klopt Frankrijk en wordt opponent Oranje

22:38 – De Oranje Leeuwinnen weten wie hun tegenstander is in de halve finale van het Europees kampioenschap. De ploeg van Sarina Wiegman krijgt te maken met Engeland, dat zondagavond in de kwartfinale met 1-0 afrekende met Frankrijk. Topschutter Jodie Taylor maakte de enige goal in Deventer.



Beide ploegen gaven, met name in de eerste helft, weinig weg. Dat zorgde ervoor dat de ontmoeting in Deventer geen geweldig spektakelstuk werd. Na de pauze werd dat wel enigszins anders, mede door een treffer in de zestigste minuut. Spits Jodie Taylor schoot vanuit een lastige hoek raak, al ging de keepster van Frankrijk bij dat doelpunt niet vrijuit. Voor Taylor is het doelpunt alweer de vijfde treffer van dit EK. Overigens rekende Engeland af met een oude vloek, aangezien het land sinds 1974 niet meer had gewonnen van Frankrijk.



Donderdag treffen Engeland en Nederland elkaar om 20.45 uur in Enschede. Beide teams hebben al hun vier duels op dit EK weten te winnen. De doelcijfers van Engeland zijn met elf goals voor en één tegen bovendien indrukwekkend, waardoor de vrouwen van Sarina Wiegman een pittige klus wacht.