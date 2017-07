'Fenerbahçe is niet van plan om Van Persie te laten gaan'

22:56 – Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet hem graag komen, maar een transfer van Robin van Persie naar Feyenoord lijkt momenteel niet aan de orde. Het Algemeen Dagblad komt zondag met het nieuws dat Fenerbahçe van plan is om de ervaren aanvaller aan boord te houden.



Volgens het dagblad heeft trainer Aykut Kocaman aan Van Persie laten weten dat hij een belangrijke rol gaat spelen in het nieuwe seizoen. De coach is dan ook niet van plan om de spits te laten gaan en wil hem aan zijn lopende contract houden. Als Feyenoord de aanvaller wil overnemen, zal er dus in ieder geval een transfersom op tafel moeten komen.



Coach Van Bronckhorst liet zaterdag, rondom de wedstrijd tegen Real Sociedad, nog weten dat hij hoopt dat Van Persie naar De Kuip komt. "Robin moet zelf willen, Fenerbahçe moet erin meegaan, dus het is niet zo makkelijk als veel mensen denken. Maar uiteindelijk zal het voor ons een welkome aanwinst zijn", zei de oefenmeester bij FOX Sports.