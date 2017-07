Mourinho hoopt: "Weet dat Matic heel graag wil komen"

23:20 – Dat Manchester United er alles aan doet om Nemanja Matic aan boord te halen, moge duidelijk zijn. Na afloop van de 0-3 overwinning op Valerenga heeft José Mourinho de interesse in de Chelsea-speler bevestigd en aangeven dat de middenvelder graag naar United wil komen.



"Ik wacht op nieuws", liet de oefenmeester weten aan ESPN. "Ik weet dat hij heel graag wil komen. Als een speler graag een stap wil maken, is de kans groter dat de transfer doorgaat. Ik denk dat we een goede kans maken, maar meer kan ik er nu nog niet over zeggen."



Als Matic daadwerkelijk komt, dan hoeft dat volgens Mourinho nog niet het vertrek van Marouane Fellaini te betekenen. De Belg staat naar verluidt in de belangstelling van Galatasaray. "Het is gemakkelijker voor die club om mij te halen dan Marouane", reageerde Mourinho gevat. "Hij gaat niet weg, omdat hij heel belangrijk is voor mij."