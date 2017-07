Juventus schudt AS Roma na penaltyserie van zich af

0:16 – Regerend kampioen Juventus heeft AS Roma een nederlaag toegediend op de International Champions Cup. De Italiaanse topploegen waren in Boston na negentig minuten in evenwicht (1-1), maar de formatie uit Turijn nam de strafschoppen beter en trok daardoor aan het langste eind.



Bij Juventus was Mattia De Sciglio de enige aanwinst die in de basis begon, Douglas Costa en Federico Bernardeschi kwamen in de tweede helft als invallers in de ploeg. Aan de kant van AS Roma waren Gregoire Defrel en Aleksandar Kolarov de nieuwe gezichten bij de eerste elf. Zij zagen dat Juventus na een halfuur op voorsprong kwam. Mario Mandzukic knalde raak, maar kreeg daarbij veel hulp van Roma-verdediger Federico Fazio. Hij ging volledig de mist in bij een diepe bal en gunde daardoor Mandzukic een niet te missen kans.



Na de thee was Kevin Strootman, die in de basis stond, heel dicht bij een doelpunt. De Nederlander knalde in de 51ste minuut hard op de lat en dat was niet voor het eerst dat Roma pech had. In de eerste helft had Radja Nainggolan namelijk ook al de dwarsligger geteisterd. Uiteindelijk kreeg Roma wel loon naar werken, in de 74ste minuut. Edin Dzeko schoof op aangeven van Kolarov van dichtbij binnen en tekende daarmee de gelijkmaker aan. In het laatste kwartier vielen geen doelpunten meer.



Op de International Champions Cup is een verlenging geen optie, waardoor er direct een strafschoppenserie van start ging. Marco Tumminello faalde namens Roma meteen bij de eerste poging en die achterstand kwam het team van Eusebio Di Francesco niet meer te boven. Juventus hield het hoofd wel koel en verzilverde alle vijf strafschoppen.