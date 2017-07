De Graaf na vertrek bij Feyenoord aan de bak bij ADO

12:59 – Edwin de Graaf vertelde Feyenoord vlak voor de start van het nieuwe seizoen dat hij zou vertrekken bij de onder 16-ploeg, waar hij trainer was. De middenvelder gaf aan dat hij een 'nieuwe uitdaging had gevonden'. Het is nu officieel bekend welke uitdaging dit is. De oud-middenvelder gaat aan de slag bij ADO Den Haag.



De Graaf wordt na vijf jaar bij Feyenoord te hebben gewerkt assistent-trainer bij ADO, waar hij een contract voor twee jaar getekend heeft. De voormalig speler van RBC Roosendaal, Feyenoord, ADO Den Haag, NAC Breda, Hibernian en Excelsior gaat in de ADO-staf onder meer samenwerken met hoofdcoach Alfons Groenendijk en de andere assistenten John Nieuwenburg en Dirk Heesen.



De Graaf is bij ADO de opvolger van de vertrokken assitent-coach Ekrem Kahya.