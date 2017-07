ADO heeft beet en presenteert boomlange Noorse spits

18:55 – De vacature van nieuwe spits is ingevuld bij ADO Den Haag. De club was al een tijdje op zoek naar een opvolger van Mike Havenaar en heeft maandag toegeslagen. Bjørn Johnsen is de nieuwe aanvalsleider, maakt ADO maandag bekend. De 25-jarige Noor wordt per direct overgenomen van Heart of Midlothian.



De international was het afgelopen seizoen zes keer trefzeker in de Schotse competitie en moet ADO nu van doelpunten voorzien. In de Hofstad heeft hij voor drie seizoenen getekend, meldt ADO. "Ik heb veel zin in deze uitdaging", reageert de aanvaller op de website van zijn nieuwe broodheer. "Het betekent veel voor mij om in de Eredivisie te mogen spelen bij ADO Den Haag. Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik wil dit seizoen elke week belangrijk voor het team zijn met goals en assists. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken met ADO Den Haag."



De 1,95 meter lange aanvaller is tweevoudig international van Noorwegen.