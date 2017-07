Berghuis is terug in De Kuip en tekent voor vier seizoenen

19:05 – Het heeft even geduurd, maar Feyenoord en Steven Berghuis hebben elkaar weer in de armen gesloten. Beide partijen zinspeelden al enige tijd op een hereniging en hebben die nu gekregen. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen melding van de komst van Berghuis, die overgenomen wordt van Watford FC. Club en speler zijn een verbintenis voor vier seizoenen overeengekomen.



De 25-jarige buitenspeler maakte na het gewonnen kampioenschap al kenbaar dat hij een terugkeer in Rotterdam wel zag zitten. De transfer duurde even omdat zijn club Watford dwarslag, maar Feyenoord is er toch in geslaagd de buitenspeler te contracteren. Technisch directeur Martin van Geel kan zijn geluk niet op. "Dat Steven een speler is met exceptionele kwaliteiten heeft hij vorig seizoen bewezen. Met zijn creativiteit, traptechniek en scorend vermogen is hij van grote waarde voor ons geweest", reageert de beleidsbepaler. "Ik ben dan ook blij dat we met Watford en Steven tot een akkoord zijn gekomen en dat we hem nog voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen hebben kunnen vastleggen."



De 25-jarige aanvaller kwam vorig voetbaljaar als huurling tot 37 wedstrijden voor Feyenoord. Hij scoorde daarin zeven treffers en was goed voor zes assists. Berghuis is na Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste, Kevin Diks, Ridgeciano Haps en Sofyan Amrabat de zesde zomeraanwinst van de Champions League-deelnemer.



Bron foto: Twitter Feyenoord