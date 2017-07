Linssen vol vertrouwen: "Kunnen Feyenoord ook in Kuip aan"

21:47 – In zijn eerste officiële wedstrijd als speler van Vitesse hoopt Bryan Linssen meteen beslag te leggen op een prijs. De van FC Groningen overgekomen buitenspeler kruist met zijn nieuwe club zaterdag de degens met Feyenoord en heeft er vertrouwen in dat Vitesse de Johan Cruijff Schaal kan winnen.



Landskampioen Feyenoord begint voor het grote publiek als favoriet aan het duel in Rotterdam, maar Linssen is niet bang. "In een finale kan het altijd twee kanten op", zegt de buitenspeler tegen FOX Sports. "Je begint op nul. Feyenoord weet niet waar wij staan en wij weten niet waar Feyenoord staat. Het wordt gewoon een spannende wedstrijd. Wij hebben een goed team dat Feyenoord, ook in De Kuip, aankan. Wij gaan vol voor de overwinning en dat gaan we ook laten zien. Wij hebben veel vertrouwen en hebben goede oefenwedstrijden gespeeld. Wij weten dat we kunnen winnen van Feyenoord en daar gaan we vol voor."



De 26-jarige Linssen verbond zich deze zomer aan Vitesse, waar hij tot 2020 heeft getekend.