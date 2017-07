Fosu-Mensah is gelukkig bij Man United: "Ik leer elke dag"

31 juli 2017 – Voor jonge spelers is het belangrijk om vlieguren te maken en dat geldt ook voor Timothy Fosu-Mensah. Het negentienjarige talent mag bij Manchester United ruiken aan het eerste elftal, maar van een grote doorbaak is vooralsnog geen sprake. Toch maakt de verdedigende middenvelder, die ook als rechtsback kan fungeren, zich geen zorgen.



"Het enige waar ik mee bezig ben is ontwikkelen", vertelt hij in een interview op de website van zijn club. "Ik ben jong en kan nog veel leren en bij deze club leer ik iedere dag. Ik werk met één van de beste coaches ter wereld en daar ben ik heel dankbaar voor", zegt Fosu-Mensah, die in de huidige voorbereiding al meermaals minuten heeft gemaakt. "Ik ben erg blij. Iedereen krijgt speeltijd om fysiek klaar te raken voor het seizoen."



Volgende week strijdt United met Real Madrid om de Super Cup. "Ik denk dat we sterker zijn dan vorig seizoen", denkt de negentienjarige oud-Ajacied. "We hebben enkele goede aankopen gedaan en willen gaan strijden om de Premier League-titel. Wij zijn Manchester United, dus natuurlijk gaan we voor het kampioenschap."