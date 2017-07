Padt staat open voor vertrek: "Als het plaatje compleet is"

31 juli 2017 – Sergio Padt kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij FC Groningen, waar de doelman een prima en solide indruk maakte onder de lat. Het leverde hem zelfs een uitverkiezing voor het Nederlands elftal op. Ondanks zijn prestaties lijkt hij gewoon bij Groningen te blijven, al staat hij nog steeds open voor een vertrek.



"Als er een betere club komt en het plaatje is compleet, dan sta ik daar voor open", laat hij weten aan FOX Sports. "Maar dat is in de voorgaande jaren ook altijd zo geweest. Als er een mooiere stap komt, dan moet je daar voor open staan", aldus de sluitpost, die bij Groningen nog een contract heeft tot 2019.



Hij kijkt tevreden terug op zijn seizoen bij Groningen, waar hij hele seizoen lang de eerste doelman was. "Ik heb een goed gevoel over hoe ik vorig seizoen gepresteerd heb. Dat heeft geëindigd met een beloning voor het Nederlands elftal en dat was een mooie bekroning. Ik heb tevreden over hoe ik me daar heb laten zien en daar heb ik dan ook een goed gevoel aan overgehouden. Daar ben ik enorm blij mee."