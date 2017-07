Allegri vreest Milan nog niet: "Roma grootste concurrent"

31 juli 2017 – Door vele grote namen aan te trekken zijn de verwachtingen rondom AC Milan hooggespannen voor het nieuwe seizoen, maar Juventus-trainer Massimiliano Allegri ziet zijn oude werkgever nog niet als de voornaamste concurrent in de strijd om de Italiaanse titel.



De oefenmeester ziet AS Roma, waartegen Juventus zondag met 1-1 gelijkspeelde in de Verenigde Staten, als grootste bedreiging. "Vorig seizoen heeft Roma 87 punten gehaald, een clubrecord. Daardoor is die ploeg onze grootste concurrent voor komend seizoen", vertelt de coach in Italiaanse media. "Napoli, Milan en Internazionale zullen zich ook gaan mengen in de strijd, terwijl we ook Lazio niet kunnen uitvlakken."



Als Juventus komend jaar weer kampioen wordt, dan zou dat voor de zevende keer op rij zijn. "Het wordt lastiger dan ooit omdat alle concurrenten zich hebben versterkt", stelt Allegri. "Het zal moeilijk worden om voor de zevende keer op rij kampioen te worden, maar dat is wel ons doel."