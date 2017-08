Doelman Lamprou keert voor een jaar terug bij Ajax

16:22 – Kostas Lamprou is na elf jaar teruggekeerd bij Ajax. De Griekse doelman zette dinsdagmiddag zijn handtekening onder een contract dat hem voor een seizoen aan de Amsterdams club zal verbinden. De keeper, die zijn contract bij Willem II niet verlengde, komt transfervrij binnen. De transfer hing al even in de lucht, aangezien hij dinsdag al gespot werd in Ajax-kleding op de ochtendtraining.



Voor Ajax is Lamprou al de tweede nieuwe keeper deze transferzomer. Eerder werd al Benjamin van Leer naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. Zij zullen vooralsnog samen mogen strijden om de plek van tweede doelman achter André Onana.



De 25-jarige doelman werd als tiener naar Amsterdam gehaald, maar mocht de jeugdopleiding al snel weer verlaten. Vervolgens werd hij opgepikt door Feyenoord, maar daar kon hij nimmer doorbreken. Na een jaar aan Willem II verhuurd te zijn geweest, tekende hij in 2015 een contract in Tilburg, waar hij doorgaans een prima indruk achterliet.