Salarisregel maakt dat PSV voorlopig afziet van Decas

19:26 – Wesly Decas krijgt vooralsnog geen contract bij PSV, dat meldt Het Eindhovens Dagblad. De zeventienjarige linksback maakte een goede indruk tijdens een stage bij de hoogste jeugdelftallen in Eindhoven, maar de club wenst niet te voldoen aan de salarisverplichtingen.



Omdat Decas afkomstig is uit Honduras moet hij op jaarbasis minimaal 208.875 euro verdienen als hij straks (per 11 augustus 2017) volwassen is. Die regelgeving van de Europese Unie maakt dat PSV de speler voorlopig geen contract wil voorleggen.



De Hondurees jeugdinternational keert vermoedelijk dus terug naar het Argentijnse Atlético Independiente. PSV heeft wel aangekondigd de ontwikkelingen van Decas in de gaten te blijven houden.