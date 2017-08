Qarabag ten koste van Tiraspol met De Nooijer dicht bij CL

20:58 – FK Qarabag is een stap dichter bij deelname aan de Champions League. In de derde play-offronde ontdeed de kampioen van Azerbeidzjan zich van Sherrif Tiraspol. Een 1-2 uitoverwinning was voldoende, nadat het een week eerder nog in 0-0 was geëindigd.



Het was Qarabag dat in de derde minuut van de blessuretijd van de eerste helft toeslag. Dino Ndlovu speelde zich knap vrij aan de linkerkant, kwam vervolgens goed naar binnen en knalde uitstekend raak. Tot dat moment was de beste kans voor de thuisploeg geweest via Ziguy Badibanga.



Sherrif Tiraspol moest op jacht naar de gelijkmaker en daarom werd middenvelder Jeremy De Nooijer na ruim een uur spelen naar de kant gehaald. Maar ook met spits Stefan Mugosa voor hem in de plaats wisten de Moldaviërs het tij niet meer te keren. Sterker nog, vijf minuten voor bezegelde Michel het lot van de thuisploeg definitief. Een door Badibanga benutte strafschop kon daar niets meer aan veranderen.