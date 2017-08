Atlético en Liverpool kloppen Napoli en Bayern op Audi Cup

22:21 – De finale van de Audi Cup - aanstaande woensdag - zal gaan tussen Atlético Madrid en Liverpool. In de halve finales waren de ploeg van Diego Simeone en Jürgen Klopp te sterk voor respectievelijk SSC Napoli (2-1) en Bayern München (3-0).



Nadat Arek Milik in de eerste helft nog een strafschop had gemist, kwam Napoli tegen de Madrilenen kort na rust nog op voorsprong. José María Callejón trof het doel met een fraaie volley, maar daarna rechtte Atlético de rug. Fernando Torres en Luciano Dario Vietto keerden de wedstrijd om. In de slotfase kreeg Diego Gódin nog wel rood. Hij mist daardoor de finale.



Liverpool trad tegen Bayern München met haar droomvoorhoede Sadio Mané, Roberto Firminio, Philippe Coutinho en Mohamed Salah aan. Al vroeg in de wedstrijd leidde dat tot de 1-0. Firminio bediende Mané en hij knalde binnen. Mané was even later met een schitterend balletje achter het standbeen langs betrokken bij de 2-0. Uiteindelijk werd het half gekeerde schot van Alberto Moreno richting Salah gebokst, die kon binnentikken. Overigens had Liverpool ook nog zat aanvallende kwaliteiten op de bank, zo bewees Daniel Sturridge. De invaller tekende vlak voor tijd met een schitterend stiftje voor de 3-0. Overigens raakte de Brit daarbij wel geblesseerd.