Pauw niet content met niveau EK: "Vooral pingpongvoetbal"

1 augustus 2017 – De vorige keer dat Oranje Leeuwinnen op een Europees kampioenschap de halve eindstrijd wisten te halen, was Vera Pauw bondscoach. Ze is heel enthousiast over het huidige elftal dat Nederland vertegenwoordigd, maar is duidelijk minder te spreken over de concurrentie.



"De kwaliteit van de toplanden gaat alleen maar achteruit. Alleen Nederland boekt progressie", vertelt ze tegenover de NOS. "Het spel beheersen, vanuit het houden van balbezit, is helemaal weg. Het positiespel verbetert zich niet. Je ziet op dit EK vooral 'pingpongvoetbal'. De bal wordt lukraak naar voren geschoten, komt weer terug, en wordt weer weggeschoten. Nederland is de enige uitzondering."



Pauw ziet die dalende lijn al een tijdje. "Op het EK van 2013 vlakte het spel af. Je zag na dat toernooi ook veel blessures, speelsters leken overbelast. En op het WK van 2015 is op de Amerikaanse Carli Lloyd na (goed voor drie goals in de finale, red.) geen enkele grootheid opgestaan."



Volgens Pauw zijn de 'mannen' daar debet aan. "Bij een aantal landen worden de vrouwen getraind door mannen zonder cv, die het bij de mannen niet gered hebben of die net van de trainerscursus komen. Die komen gewoon even 'buurten' in het vrouwenvoetbal. Dat gaat altijd fout. Je hebt coaches nodig die zich verdiepen en toewijden in het vrouwenvoetbal."