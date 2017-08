Liverpool imponeert tegen Bayern: "Denk dat het nog beter kan"

1 augustus 2017 – Liverpool maakt tot nu een meer dan uitstekende indruk in de voorbereiding. Dat onderstreepte de ploeg dinsdagavond nog maar eens door Bayern München met 0-3 van de mat te vegen in de Allianz Arena tijdens de Audi Cup. Jürgen Klopp is dan ook zeer content met de manier waarop het team zich ontwikkelt.



"Ik ben zeer tevreden met de manier waarop we vandaag gespeeld hebben, al denk ik dat het nog beter kan", vertelde de Duitse manager na afloop op de website. "We hebben heel veel trainingen afgewerkt rondom deze wedstrijden en daarom denk ik dat we nog frisser aan de aftrap kunnen verschijnen."



"Bayern München had naar mijn idee veel te veel balbezit", vervolgt Klopp. "We gaven de bal vaak te makkelijk weg, waardoor we veel achter de bal aan moesten rennen. Maar mijn spelers hebben vandaag zeker ook laten zien hoe goed ze voetbal kunnen spelen.



Een klein minpuntje voor The Reds was dat Daniel Sturridge tijdens het maken van de 3-0 - met een fraai stiftje - geblesseerd uitviel. "Het gaat om een blessure aan zijn dijbeen. Ik hoop dat het meevalt en hij snel weer speelt. Je kon in de wedstrijd namelijk al zien hoe goed en snel hij is."