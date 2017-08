Spitse ziet ontmoeting met Engeland niet als 'voorfinale'

8:44 – Als de Oranje Leeuwinnen morgen (donderdag) in Enschede in de halve finale van het EK afrekenen met Engeland, wacht zondag in de eindstrijd in hetzelfde stadion Denemarken of Oostenrijk. Dat zijn landen die lager staan aangeschreven dan Engeland, maar Oranje-captain Sherida Spitse wil niet op de zaken vooruitlopen.



"Een 'voorfinale' tegen Engeland? Nee, zo zien wij het niet. Het is toch echt de halve finale. En daarna kijken we wel verder", zegt Spitse tegen het ANP. De Grolsch Veste, het stadion van haar club FC Twente, zit vol tijdens het treffen met Engeland. Dit tot genoegen van Spitse. "Het geeft alleen maar meer energie als je voor zoveel fans kan voetballen."



Acht jaar geleden debuteerden de Oranje Leeuwinnen op het EK en haalden ze eveneens de laatste vier. In die toernooifase bleek Engeland een maatje te groot. Destijds was de toen 19-jarige Spitse bankzitter bij Nederland. De 137-voudig international heeft gezien dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zich de afgelopen jaren stap voor stap heeft ontwikkeld. "In 2009 was ons spel vooral gebaseerd op tegenhouden en op de counter proberen doelpunten te maken. Nu zit er veel meer voetbal in dit Oranje", legt ze uit. "En als het voetballend even niet gaat, knokken we met elkaar om geen doelpunt tegen te krijgen."