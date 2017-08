Barça geeft Neymar groen licht om training te skippen

10:20 – FC Barcelona heeft Neymar toestemming gegeven om de training van vandaag (woensdag) over te slaan. De Braziliaanse aanvaller zou zich wel op het trainingscomplex van de Spaanse topclub hebben gemeld, naar verluidt louter om zijn teamgenoten te vertellen dat hij op weg is naar Paris Saint-Germain.



Paris SG zou bereid zijn om 222 miljoen euro te betalen voor Neymar. Dat is de minimale ontsnappingsclausule in het contract voor de 25-jarige Zuid-Amerikaan bij FC Barcelona. Als hij daadwerkelijk voor 222 miljoen euro naar het Parc des Princes verhuist, dan wordt hij afgetekend de duurste voetballer ooit. Die status is nu in handen van Paul Pogba, die vorig jaar voor 'slechts' minder dan de helft (105 miljoen euro) van Juventus naar Manchester United overstapte.



Als de transfer doorgaat, zal FC Barcelona flinke winst maken met de verkoop van Neymar. De Catalanen haalden hem medio 2013 voor 88,2 miljoen euro weg bij Santos.