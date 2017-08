Inter betaalt 24 miljoen euro voor middenvelder Vecino

11:58 – Internazionale heeft opnieuw een speler weggehaald bij Fiorentina. De Milanese club meldt woensdag via de officiële kanalen dat Matías Vecino, een 25-jarige middenvelder uit Uruguay, een contract voor vier seizoenen heeft getekend. Inter betaalt 24 miljoen euro voor de speler, overeenkomstig met de gelimiteerde transfersom in diens verbintenis in Florence.



Fiorentina haalde Vecino begin 2013 naar Europa. Na verhuurperiodes bij Cagliari en Empoli was de middenvelder sinds het seizoen 2015/2016 een vaste waarde bij La Viola. In de afgelopen twee jaar kwam hij tot 61 wedstrijden in de Serie A, waarin hij goed was voor vijf doelpunten.



Vorige maand nam Inter Borja Valero al over van Fiorentina. Het betaalde 5 miljoen euro voor de spelmaker.