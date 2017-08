Barça bevestigt: Neymar spreekt vertrekwens uit

13:15 – FC Barcelona bevestigt dat Neymar op weg naar de uitgang van Camp Nou is. De 25-jarige aanvaller uit Brazilië staat voor een transfer naar Paris Saint-Germain, dat bereid is de 222 miljoen euro te betalen die als gelimiteerde transfersom is opgenomen in het contract van de speler bij de Spaanse topclub.



In het bijzijn van zijn vader en zaakwaarnemer liet Neymar het bestuur van FC Barcelona (vanmorgen) woensdag weten dat hij wil vertrekken. In een statement meldt de Catalaanse formatie dat in dat geval aan de volledige gelimiteerde transfersom van 222 miljoen euro voldaan moet worden. Tevens kreeg Neymar groen licht om de komende dagen niet meer mee te hoeven trainen.



Als Neymar daadwerkelijk voor 222 miljoen euro naar Paris SG verhuist, wordt hij de duurste voetballer ooit. Dat record is nu in het bezit van Paul Pogba, die Juventus afgelopen zomer voor 105 miljoen euro voor Manchester United verruilde.