Achtergrond: Ajax' laatste vijf thuisduels tegen Fransen

15:00 – Ajax staat vanavond (woensdag), in de return van de derde voorronde van de Champions League tegen OGC Nice, voor de veertiende keer in de clubhistorie voor eigen publiek tegenover een Franse club. Van de voorgaande dertien ontmoetingen verloren de Amsterdammers er twee, tegenover acht overwinningen en drie gelijke spelen. De twee nederlagen waren in 1988 en 1996 tegen respectievelijk Olympique Marseille en AJ Auxerre. Hoe liepen de laatste vijf thuisduels van Ajax tegen een Franse equipe af?



19 maart 2009, achtste finales UEFA Cup: Ajax - Marseille (2-2, na verlenging)



Het seizoen 2008/2009, de laatste jaargang waarin de huidige Europa League als UEFA Cup door het leven ging, had in de achtste finales van laatstgenoemd toernooi een Nederlands onderonsje kunnen opleveren. Marseille was bij de laatste 32 te sterk voor FC Twente en stuitte een ronde later op Ajax, dat het ook zou verslaan. Na de 2-1 nederlaag in Frankrijk wonnen de Amsterdammers een week later de return in de eigen ArenA, door goals van Eyong Enoh en Miralem Sulejmani, met dezelfde cijfers en dus moest er verlengd worden. In de 110e minuut maakte Marseille, met Boudewijn Zenden in de basis, de cruciale 2-2. Nadat Ajax een vrije trap niet weg kreeg, kopte Tyrone Mears van dicht bij raak.



19 oktober 2010, groepsfase Champions League: Ajax - Auxerre (2-1)



Auxerre kwam afgelopen seizoen niet verder dan een zeventiende plaats in de Ligue 2, maar was jarenlang een vaste waarde in de Franse voetbaltop. In het seizoen 2010/2011 speelde de landskampioen van 1996 nog in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Real Madrid, AC Milan en Ajax eindigde het onderaan, alleen het thuisduel met de Amsterdammers werd niet verloren (2-1). In de ArenA was de winst met dezelfde cijfers voor Ajax. Demy de Zeeuw (afstandsschot) en Luis Suárez (schot in de verre hoek) maakten in de eerste helft het verschil namens de thuisclub, waardoor de 2-1 van Valter Birsa in de tweede helft slechts voor de statistieken was.



14 september 2011, groepsfase Champions League: Ajax - Lyon (0-0)



Een seizoen later werd Ajax bij de loting voor de groepsfase van de Champions League weer gekoppeld aan een Franse formatie, ditmaal aan Olympique Lyon. De hoofdstedelingen begonnen de campagne in eigen huis met een 0-0 gelijkspel tegen de Fransen. Dat was ook de uitslag van de onderlinge confrontatie in Lyon en omdat beide teams verder in punten gelijk eindigden, was het doelsaldo doorslaggevend. Die statistiek was in het voordeel van Lyon, dat derhalve als runner-up van de poule naar de achtste finales mocht. Alleen had de zevenvoudig landskampioen daar wel een dubieuze 1-7 zege bij Dinamo Zagreb in de laatste speelronde voor nodig.



17 september 2014, groepsfase Champions League: Ajax - Paris SG (1-1)



Ook in het seizoen 2014/2015 kreeg Ajax in de eerste wedstrijdronde van de poulefase van de Champions League voor eigen publiek Franse tegenstand, ditmaal van de sterrenploeg van Paris Saint-Germain. Voor oud-Ajacieden Gregory van der Wiel ("Ik liep bijna de verkeerde kleedkamer in."), Maxwell én Zlatan Ibrahimovic was het een terugkeer in de ArenA. De ontmoeting eindigde zonder winnaar (1-1). Edinson Cavani bracht de bezoekers uit Parijs in de veertiende minuut in de rebound op voorsprong, Lasse Schöne maakte zestien minuten voor tijd gelijk uit een vrije trap. Voor rust was PSG duidelijk de bovenliggende partij, maar na de pauze rechtte Ajax met resultaat de rug.



3 mei 2017, halve finale Europa League: Ajax - Lyon (4-1)



Vanwege dodenherdenking op de Dam werd de eerste partij tussen Ajax en Lyon in de halve finale van de meest recente Europa League-editie al op woensdag 3 mei gespeeld. De Amsterdammers zouden die avond boven zichzelf uitstijgen en met een 4-1 zege van het veld stappen. Bertrand Traoré was met twee doelpunten en één assist goud waard, terwijl Hakim Ziyech schitterde met drie assists. Kasper Dolberg en Amin Younes maakten de andere treffers voor Ajax, dat na rust wel een tegengoal van Mathieu Valbuena incasseerde. De sfeer in en rond de ArenA die avond was prachtig. Ondanks een 3-1 nederlaag in de return in Lyon een week later haalde Ajax de EL-finale, waarin Manchester United in Stockholm met 2-0 triomfeerde.