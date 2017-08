Vermeer twee maanden uitgeschakeld door handblessure

16:30 – Een flinke tegenvaller voor Kenneth Vermeer vlak voor de start van het nieuwe seizoen. De doelman van Feyenoord raakte woensdag op de training geblesseerd. Hij kampt met een peesblessure in zijn rechterhand en zal twee maanden moeten toekijken.



Feyenoord meldt via de officiële kanalen dat Vermeer de blessure woensdagochtend tijdens de training opliep. Voor de doelman is het de tweede keer dat hij een blessure oploopt in de voorbereiding. Afgelopen seizoen liep hij tijdens het voorseizoen een gescheurde achillespees op, waardoor hij de hele eerste seizoenshelft buitenspel stond.



De blessure van Vermeer betekent dat Giovanni van Bronckhorst voorlopig in ieder geval niet meer hoeft na te denken over wie eerste doelman wordt van de Rotterdammers. Brad Jones zal tijdens de openingswedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse het doel verdedigen.