De Jong en Neres ondanks goede invalbeurt weer wissel

19:36 – Frenkie de Jong en David Neres kenden een zeer goede invalbeurt in de eerste wedstrijd tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League (1-1), maar dat heeft het duo geen basisplek opgeleverd in de return. Coach Marcel Keizer kiest voor dezelfde elf namen in de ArenA, waar veel steunuitingen voor Abdelhak Nouri te zien zijn.



Mede dankzij de impulsen van De Jong en Neres wist Ajax het tij te keren in de heenwedstrijd in de Côte d'Azur, waar door goals van Mario Balotelli en Donny van de Beek een 1-1 gelijkspel neergezet werd. Desondanks opteert Keizer andermaal voor Lasse Schöne en Justin Kluivert. Naast De Jong en Neres zitten ook anderen Klaas-Jan Huntelaar en Mitchell Dijks op de Ajax-bank.



Aan de zijde van Nice is Balotelli de grote afwezige. De maker van de 1-0 in Zuid-Frankrijk is niet van de partij wegens een hamstringblessure. De aanvaller van Nice wordt in de basisopstelling door coach Lucien Favre vervangen door Alassane Pléa.



Bij de return tussen Ajax en Nice staat er natuurlijk een ticket voor de play-offs van de Champions League op het spel, maar de wedstrijd nog misschien nog wel meer in het teken van Abdelhak Nouri. In en rondom de ArenA wordt uitgebreid stilgestaan bij de middenvelder, die getroffen is door ernstig en blijvend hersenletsel. Er hangen diverse grote doeken voor Nouri in en rond het stadion van Ajax, er worden beelden van Ajax TV getoond op de schermen, tijdens de warming-up wordt er een sfeeractie georganiseerd en in de 34ste minuut zal er een applaus klinken voor Nouri.



Opstellingen

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.

OGC Nice: Cardinale, Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr; Seri, Koziello, Srarfi; Lees-Melou, Plea, Eysseric.