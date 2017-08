Oranje treft met Engeland een ploeg én spits in vorm

12:00 – Nog één wedstrijd. Nog één tegenstander. Dan is de finale in Enschede bereikt en kan de EK-droom van de Oranje Leeuwinnen dus echt werkelijkheid worden. Maar eerst wacht in Enschede de halve finale, tegen Engeland. Dat wordt, hoe dan ook, een loodzware opgave: de nummer vijf van de wereld is in bloedvorm en heeft met spits Jodie Taylor iemand rondlopen die vrijwel elke kans verzilvert.



De Engelsen hebben, net als Nederland, tot nu toe al hun duels op het EK gewonnen. Er werd begonnen met een 6-0 overwinning op de noorderburen uit Schotland, vervolgens werden ook Spanje (2-0) en Portugal (1-2) verslagen. Al deze drie ploegen liggen inmiddels al uit het toernooi. Pas in de kwartfinale tegen Frankrijk moesten de Lionesses echt tot het gaatje gaan. Een doelpunt van Jodie Taylor in de tweede helft zorgde ervoor dat Engeland uiteindelijk de tegenstander van Oranje werd.



Superspits Jodie Taylor

Jodie Taylor maakte in Deventer tegen Frankrijk alweer haar vijfde goal van het toernooi, waarmee ze op dit moment met afstand de topscorer van het EK is. Taylor begon direct uitstekend met een hattrick tegen Schotland en was ook nog trefzeker tegen Spanje. Met haar 31 jaar zou je zeggen dat ze heel ervaren is en daarom makkelijker haar doelpuntjes meepakt, maar ze debuteerde pas in 2014 voor het Engelse elftal en maakte op het WK van 2015 in Canada haar eerste goal op een eindtoernooi. Een echte laatbloeier, dus.



Engeland werd derde op het WK, maar onder aanvoering van Taylor is er hunkering naar meer. Taylor zelf gaf tegenover de Engelse krant The Guardian aan dat ze bezig is met een missie en daarvoor veel huiswerk heeft gedaan. Ze heeft bijvoorbeeld alle keepsters geanalyseerd die ze tegenkomt. Toen Taylor oog in oog met de Spaanse doelvrouw kwam te staan, wist ze hoe de tegenstandster zou reageren. Het hielp Taylor aan haar vierde treffer op dit EK.



De rest van de selectie

Maar er is natuurlijk meer dan Jodie Taylor in de selectie van bondscoach Mark Sampson. Linksbuiten Ellen White is al jaren een van de smaakmakers van de Engelsen, terwijl ook de aanvallende middenveldster Francesca Kirby veel creativiteit in huis heeft. Net als Kirby (Chelsea) en Taylor (Arsenal) spelen alle andere speelsters ook in de Engelse Premier League. Voor bijvoorbeeld Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg. Shanice van de Sanden en Daniëlle van de Donk wordt het in Enschede een weerzien met ploeggenoten en tegenstanders uit de Engelse competitie.

Engeland mist tegen Nederland de geschorste Jill Scott en ook de eerste doelvrouw, Karen Bardsley. Zij moest tegen Frankrijk geblesseerd het veld verlaten en kreeg na deze kwartfinale te horen dat het einde toernooi voor haar was wegens het fysieke ongemak. Ze wordt, net als tegen Frankrijk, vervangen door Siobhan Chamberlain. Dat is een ploeggenoot van Van de Sanden bij Liverpool.



Eerdere ontmoetingen

Het is even geleden dat Nederland en Engeland elkaar ontmoetten op een eindtoernooi. In 2009 was de laatste keer, ook toevallig in de halve finales. Iedereen in Nederland was heel trots dat Oranje op hun eerste eindtoernooi ooit meteen de laatste vier had gehaald, maar dat was wel het eindstation in Finland. In de poulefase werd Oranje tweede, daarna werd Frankrijk verslagen na strafschoppen. Tot zover kwam het in de halve finale niet, Engeland won na verlenging met 2-1. Jill Scott maakte in de 116de minuut de beslissende treffer.

De laatste keer dat de Oranje Leeuwinnen aantraden tegen Engeland was in november vorig jaar. In Tilburg wonnen de Engelsen met 0-1 door een doelpunt van – wie anders – Jodie Taylor. Daarbij moet wel worden gezegd dat Nederland aantrad zonder bijvoorbeeld Van de Sanden, Vivianne Miedema, Van de Donk, Jackie Groenen en Kika van Es.



De verwachting

Door: Alex Devilee



Nu topfavorieten Duitsland en Frankrijk al naar huis zijn, blijven er eigenlijk twee landen over voor de eindzege: Engeland en Nederland. Op basis van de wereldranglijst, de eerdere confrontaties en de prestaties op andere toernooien is Engeland de grote favoriet, maar wie de kwartfinales van Engeland en Nederland vergelijkt, komt tot een heel andere conclusie. Terwijl de Engelsen het zeer lastig hadden tegen een matig Frankrijk, overtuigde Oranje andermaal door Zweden met uitstekend spel te verslaan: 2-0.Behalve dat Nederland in een heerlijke flow zit, speelt het donderdagavond in Enschede opnieuw in een uitverkocht huis. En dit keer zijn het geen 10.000 Oranje-fans, maar drie keer zoveel. Met ongeveer 30.000 toeschouwers wordt het zelfs de drukst bezochte Nederlandse vrouwenvoetbalwedstrijd ooit. Het zou historisch zijn als de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman weer een geweldige prestatie levert, omdat de EK-finale dus nog nooit bereikt werkt. Het wordt een lastige klus, maar gezien het spel en de massale steun kan Oranje niet meer spreken van een underdog-rol. Een ticket voor de finale ligt voor het grijpen, dit is dé uitgelezen kans voor de Oranje Leeuwinnen om voor het eerst in de historie in een finale van een groot toernooi te staan.De halve finale tussen de Leeuwinnen en de Lionesses is donderdagavond in een liveblog te volgen via FCUpdate.nl. De aftrap is om 20.45 uur.