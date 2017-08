Keizer vindt uitschakeling terecht: "Moeten hard aan de slag"

2 augustus 2017 – Marcel Keizer baalde er enorm van dat Ajax dit seizoen Champions League-voetbal misloopt. De trainer van Ajax stelde dat OGC Nice echter over twee wedstrijden gezien terecht door is. Keizer ziet de potentie bij Ajax, maar stelt dat er ook nog veel werk aan de winkel is.



"Het is een enorme domper. Dat kunnen we er nog wel bij hebben deze maand", was de eerste reactie van Keizer tegenover Ziggo Sport. De trainer zag het vooral in de eerste helft fout gaan. "De eerste 25 minuten hebben we heel slecht gespeeld. Daarna waren er een paar heel goede acties van Justin Kluivert, daar ging het team in mee. Toen speelden we goed en dat resulteerde in een voorsprong. Maar die wisten we niet vast te houden", blikt hij terug.



Bij het tweede tegendoelpunt van Nice vond Keizer het verdedigend niet goed staan. "We zakten te veel terug en zo moeten wij niet verdedigen. Wij kunnen beter iets hoger verdedigen. Dan krijgen we veel meer druk op de bal", legt de trainer uit. Voor Ajax is het opnieuw een klap na de gebeurtenissen rondom Abdelhak Nouri. "Maar dat was nog veel zwaarder. Je speelt nu twee keer gelijk tegen een goede ploeg. Dat kan gebeuren. We bleken gewoon niet goed genoeg."



Keizer noemt Nice dan ook de terecht winnaar. Voor Ajax wacht nu de play-offs om plaatsing voor de Europa League. "Er is nog veel werk aan de winkel. We moeten nu hard aan de slag en zorgen dat we er volgende week weer staan."