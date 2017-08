Celtic en Kopenhagen verder in CL, Salzburg uitgeschakeld

2 augustus 2017 – Celtic is weer een stapje dichter bij de groepsfase van de Champions League. Na een doelpuntloos gelijkspel in Schotland won de ploeg van Brendan Rodgers woensdagavond met 0-1 op bezoek bij Rosenborg BK. Ook FC Kopenhagen mag verder terwijl Red Bull Salzburg verrassend werd uitgeschakeld.



Rosenborg-Celtic

Op bezoek bij Rosenborg in Noorwegen wist Celtic dat het een uitdoelpunt nodig had. Daar slaagden de Schotten twintig minuten voor tijd in. James Forrest tekende voor de openingstreffer. In de resterende tijd werd niet meer gescoord waardoor Celtic de play-offs om plaatsing voor de Champions League bereikt.



FC Kopenhagen-Vardar Skopje

Een week eerder ging FC Kopenhagen op bezoek bij Vardar Skopje uit Macedonië nog verrassend met 1-0 onderuit, maar in eigen huis wisten de Denen het recht te zetten: 4-1. Ondanks dat de thuisploeg met nog twintig minuten te gaan met tien man verder moest, kwam Kopenhagen geen moment in de problemen.



Rijeka-Salzburg

Red Bull Salzburg zal dit seizoen niet in de Champions League actief zijn Na een 1-1 gelijkspel in Oostenrijk bleef het woensdagavond in Kroatië bij 0-0. Rijeka mag daardoor op basis van een uitdoelpunt verder in de Champions League terwijl voor Salzburg de play-offs voor de Europa League wachten.



Overige uitslagen:

Viktoria Plzen-FC FCSB 4-1

Young Boys-Dinamo Kiev 2-0

FH Hafnarfjordur-Maribor 0-1

Ludogorets Razgrad-Hapoel Beer Sheeva 3-1

Legia Warschau-FC Astana 1-0

Olympiacos-Partizan Belgrado 2-2